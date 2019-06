Empresário Patrick Drahi compra leiloeira Sotheby’s por 3,3 mil milhões de euros

O empresário francês Patrick Drahi, dono da Altice, comprou a leiloeira Sotheby’s, uma operação no valor de 3,7 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros), segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira.

O acordo definitivo foi assinado entre a Sotheby’s e a BidFair USA, uma entidade detida a 100% pelo colecionador de arte e líder do grupo de telecomunicações e media Altice, devendo a transação estar concluída no quarto trimestre deste ano, indicou a agência France Presse.

Today we announced that we have entered into an agreement to be acquired by the art collector and media and telecom entrepreneur, Patrick Drahi. You can learn more here: https://t.co/tkRJFB7wim

— Sotheby's (@Sothebys) June 17, 2019