Ex-Presidente egípcio Mohammed Morsi morre em tribunal

O ex-Presidente do Egito e líder da Irmandade Muçulmana no país, Mohammed Morsi, terá morrido esta segunda-feira em tribunal. A notícia foi avançada pela televisão estatal do país.

JUST IN: Egypt's former President Mohamed Mursi has died in court – state television pic.twitter.com/VGADh64hIt — Reuters World (@ReutersWorld) June 17, 2019

Morsi, de 67 anos, foi o primeiro Presidente eleito democraticamente depois da queda de Hosni Mubarak, na sequência dos protestos da Primavera Árabe. Acabaria por ser derrubado em 2013 por um golpe militar, liderado pelo general Al-Sisi, atual Presidente do país.

Morsi foi condenado à morte em 2015, mas a sentença foi revogada por um tribunal superior em 2016. De acordo com a BBC, estava agora a ser julgado num novo processo, por crimes de espionagem. Durante a sessão desta segunda-feira terá desmaiado. Mais tarde, foi declarada a sua morte.

De acordo com o seu filho, Ahmed Morsi, o antigo Presidente estaria a enfrentar vários problemas de saúde que foram “ignorados” pelas autoridades egípcias. “Surgiram muitos relatos recentemente sobre a deterioração grave do estado de saúde do meu pai”, declarou Ahmed à agência turca Anadolu na semana passada.

(Em atualização)

Continuar a ler