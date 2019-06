Fundação Gulbenkian vende Partex a petrolífera tailandesa por 555 milhões de euros

A Fundação Calouste Gulbenkian vai vender a petrolífera Partex à empresa pública tailandesa de exploração e produção de petróleo PTT Exploration and Production (PTTEP) por 622 milhões de dólares (cerca de 555 milhões de euros), anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a Fundação.

“O acordo seguirá agora o habitual processo de autorizações, que deverá estar concluído até final do ano”, revela a Fundação em comunicado, acrescentando que “a PTTEP pretende utilizar a Partex como uma plataforma de crescimento, alargando as relações que a empresa hoje detém nos países em que opera”. “A PTTEP compromete-se a manter a gestão e restantes colaboradores da empresa, bem como o escritório em Lisboa segundo os termos acordados para a transação. A PTTEP compromete-se ainda a manter a marca Partex.”

A PTTEP é uma empresa pública, cotada na Bolsa da Tailândia, que integra os índices Dow Jones Sustainability. A operar desde 1985, tem 46 projetos petrolíferos em 12 países espalhados pelo mundo.

Segundo o mesmo comunicado, para António Costa e Silva, CEO da Partex, “a Partex tem uma história de mais de 80 anos, é detida pela Fundação há 60 e nesse sentido este é um momento significativo que consagra uma mudança de ciclo. Estamos orgulhosos do passado, mas agora estamos com os olhos postos no futuro”.

Em fevereiro, em entrevista ao Jornal Económico, o presidente executivo da Partex, António Costa Silva, já tinha dito que a petrolífera detida a 100% pela Fundação Calouste Gulbenkian tinha “mais de três interessados”, que eram “companhias internacionais muito reputadas. O objetivo era mesmo concluir a venda da Partex até final de junho.

A Partex foi fundada em 1939 por Calouste Gulbenkian e detém participações minoritárias em projetos de gás em Abu Dhabi e no Omão, posiç\oes no campo petrolífero de Dunga, Cazaquistão, no bloco 17/06 em Angola e nas bacias de Potiguar e Sergipe-Alagoas, no Brasil.

