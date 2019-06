Hostel absorve 1 em cada 5 dormidas em alojamento local até abril, segundo INE

As dormidas em hostel foram cerca de 1/5 das dormidas em alojamento local nos primeiros quatro meses deste ano, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os estabelecimentos designados como hostel representaram 22,7% das dormidas em alojamento local e 2,9% das dormidas totais, no período acumulado até abril.

As dormidas em hostel concentraram-se principalmente na Área Metropolitana de Lisboa (56% do total nacional), com destaque para o município da capital (47,6%), e no Norte (23,9%), em particular no município do Porto (17,4%).

No primeiro quadrimestre de 2019, as dormidas na hotelaria (85% do total) registaram um aumento de 3,1%, inferior à subida de 7,1% no turismo no espaço rural e de habitação e de 8,3% no alojamento local.

O INE dá ainda conta de um aumento de 32% no número de campistas nos parques de campismo e colónias de férias, que receberam 110,6 mil campistas e proporcionaram 340,9 mil dormidas, mais 32,7%. Para este aumento de dormidas de campistas contribuíram quer o mercado interno (mais 47%), quer os mercados externos (mais 20,6%).

As colónias de férias e pousadas da juventude registaram 34,1 mil hóspedes, mais 30,5%, e 64,1 mil dormidas, mais 33%.

Continuar a ler