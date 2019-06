Imprensa espanhola diz que a ida de João Félix para o Atl. Madrid está “iminente”. Jogador do Benfica está na capital espanhola

João Félix estará mesmo de saída do Benfica rumo ao Atl. Madrid. De acordo com o jornal Marca, o negócio está praticamente acertado e o anúncio oficial da transferência do jogador de 19 anos está “iminente” e pode surgir “nas próximas horas”. Caso este cenário se confirme, o clube da capital espanhola vai bater a cláusula de rescisão de Félix, apontada para os 120 milhões de euros, e o jovem torna-se assim a contratação mais cara da história dos colchoneros e o jogador português mais valioso de sempre, superando os 100 milhões que a Juventus pagou ao Real Madrid por Cristiano Ronaldo há menos de um ano.

Te lo adelantamos en exclusiva el pasado 17 de mayo… y ya está muy cerca de producirse. El fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid, inminente https://t.co/Y93vZHF0u7 — MARCA (@marca) June 17, 2019

Os primeiros rumores de que a transferência de João Félix para Madrid estaria quase fechada começaram nas primeiras horas desta segunda-feira, quando o jornal Record adiantou que o médio ofensivo estava na capital espanhola para acertar os últimos pormenores do contrato. Ainda assim, o desportivo ressalvava que o Manchester City ainda estava na corrida e que, apesar da saída em si ser praticamente certa, o destino ainda não estava totalmente fechado. Outra versão surgia no espanhol As, que garantia que “a operação mais importante da história” do Atl. Madrid estava presa por poucos detalhes.

Verdade absoluta é que o interesse sério do Atl. Madrid em João Félix existe e é reconhecido nos corredores do Benfica. Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente dos encarnados e comentador televisivo, comentou esta segunda-feira os rumores da transferência do médio ofensivo, criticou a opção e recordou casos de jogadores que saíram do Benfica para os colchoneros e não foram bem sucedidos. “As notícias todos os dias vindas a público acabam na sensação de que ele já saiu sem ainda ter saído. E, ainda por cima, para um clube que — também do que leio — não será uma boa opção para ele! Ou será que os pais, a família e o empresário não percebem que aquela será a opção para alguém ganhar pelo meio mas não é, sequer, uma solução aceitável para ele? Talvez falar com o João Vieira Pinto, com o Simão Sabrosa, com o Salvio ou com o Gaitán ajudasse e muito!”, atirou Rui Gomes da Silva em declarações ao Record.

(em atualização)

Continuar a ler