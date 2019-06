“Maré vermelha” interdita banhos em praias do Algarve

Todas as praias algarvias entre a Ilha do Farol (Olhão) e a Vilamoura (Loulé) foram interditas a banhos após o surgimento de uma mancha vermelha na água, confirmou o Observador junto da Autoridade Marítima Nacional. A mancha está a ser provocada de um tipo específico de algas, os dinoflagelados, que pertencem ao plâncton marinho e que podem viver também em água doce. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, foi a Agência Portuguesa do Ambiente que avisou que a mancha é “potencialmente perigosa para a saúde pública”.

Quando surgem em altas concentrações numa vasta área do mar, a presença destas algas causam aquilo a que vulgarmente se chama uma “maré vermelha”. Ao analisar a água das praias algarvias, a Agência Portuguesa do Ambiente detetou a presença de um organismo prejudicial para a saúde humana e aconselhou os nadadores-salvadores a hastear a bandeira vermelha e a interditar os banhos no oceano.

De acordo com Lígia Sousa, investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, os dinoflagelados são “componentes essenciais do fitoplâncton”: “Os dinoflagelados são um dos membros mais importantes do fitoplâncton em ecossistemas marinhos e de água doce. São organismos planctónicos, geralmente vivem isolados mas, em alguns casos, formam colónias”. Segundo a mesma investigadora, estas algas só têm uma célula que se movimenta graças a duas “caudas”, os flagelos, e são muitíssimo pequenos — os maiores nunca ultrapassam os dois milímetros.

Ora, os dinoflagelados podem produzir substâncias tóxicas perigosos para os humanos. E não apenas quando entram em contacto direto com as algas, mas também caso se consuma peixe ou marisco pescados de um mar contaminado por elas — algo que pode conduzir a quadros de gastroenterite ou complicações respiratórias.

