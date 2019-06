PJ deteve português ligado ao Estado Islâmico

A PJ deteve um cidadão português ligado ao Estado Islâmico na sequência de uma investigação sobre crimes de terrorismo. É suspeito de ter “prestado apoio a combatentes daquela organização terrorista” e ficou em prisão preventiva.

Em comunicado, a Judiciária informa que o português estava “radicado no Reino Unido há vários anos, sendo a partir de lá que desenvolveu diversas atividades em prol do Estado Islâmico, nomeadamente como apoio e facilitador ao movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do norte da Síria”.

