PSD. Luís Montenegro aparece na apresentação do Manifesto de Pedro Duarte

A apresentação do Manifesto X, de Pedro Duarte, estava marcada para as 18h30, mas só arrancou minutos depois das 19h. Porquê? Porque o ex-secretário de Estado do PSD e ex-líder da JSD esperava por um convidado especial, que tardava em chegar: Luís Montenegro, o ex-líder parlamentar do PSD que há uns meses desafiou a liderança de Rui Rio no PSD e que, soube-se agora, vai-se ausentar da política nacional para estudar “liderança” em Paris. Luís Montenegro chegou discretamente e foi o tiro de partida para Pedro Duarte pegar no microfone e começar a apresentar aquele que diz que é um “movimento cívico” e não partidário, que não pretende servir de conspiração ou turbulência ao atual estado do PSD.

O símbolo do “movimento”, colocado em cima do palanque onde Pedro Duarte se preparava para falar, é um X e isso não é por acaso. Um X é, ele próprio, um símbolo que junta uma seta a apontar para a esquerda (>) e uma seta a apontar para a direita (<). A ideia é, portanto, “convergir ideias da direita e da esquerda para o centro”, explica o ex-líder da JSD a alguns jornalistas enquanto faz um compasso de espera para começar a sessão de apresentação do Manifesto X.

“O centro é o bem-estar dos portugueses e a política não pode ser uma guerra da esquerda e da direita”, acrescentou o apresentador antes de dar a palavra a Pedro Duarte.

