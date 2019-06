Uma trabalhador das minas de Aljustrel ficou esta segunda-feira gravemente ferido com queimaduras no corpo na sequência do rebentamento de um tubo de ar comprimido, avança a SIC Notícias.

O homem de 32 anos terá queimaduras num braço e numa perna, segundo o Correio da Manhã.

O alerta foi dado por volta das 17h00 e estiveram no local nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel, apoiados por três viaturas.

Não há para já registo de outros feridos.

