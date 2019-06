Soflusa confirma que os sindicatos desconvocaram as greves

A presidente da Soflusa, Margarida Perdigão, confirmou esta segunda-feira ao Observador que as greves da empresa de transportes foram desconvocadas. As greves tinham início marcado para terça-feira.

“Confirmo que as anunciadas greves na Soflusa foram desconvocadas com efeitos imediatos”, disse Margarida Perdigão. As greves foram suspensas na sequência da subscrição de um protocolo negocial entre a administração da empresa e os sindicatos.

“Vamos iniciar negociações, com todos os trabalhadores em pé de igualdade”, avançou à Lusa Alexandre Delgado, do Sindicato da Mestrança e Marinhagem da Marinha Mercante, Energia e Fogueiros de Terra (SITEMAQ), estrutura sindical que tinha apresentado o pré-aviso de uma greve parcial, de duas horas por turno, entre terça-feira e quinta-feira.

No âmbito das negociações, a próxima reunião entre a administração da empresa e os sindicatos de trabalhadores da Transtejo/Soflusa vai realizar-se em 28 de junho, indicou Alexandre Delgado, referindo que, até chegarem a acordo sobre a revisão salarial de todos os trabalhadores, está suspenso o prémio de 60 euros atribuído aos mestres dos navios.

Presente na reunião, o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), José Manuel Oliveira, disse que foi subscrito um protocolo negocial que vai servir de base para as negociações, no sentido de encontrar uma solução equilibrada para todos os trabalhadores da empresa.

*Em atualização

