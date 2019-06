Toronto. Pelo menos dois feridos e dois detidos em tiroteio na festa do campeão de NBA

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio na tarde desta segunda-feira, na cidade canadiana de Toronto. O tiroteio aconteceu na Praça Nathan Phillips, onde a equipa de basquetebol Toronto Raptors celebrava o título de campeão de NBA (liga norte-americana de basquetebol). Há dois suspeitos detidos e duas armas foram apreendidas.

Estão a ser divulgadas no Twitter imagens das pessoas a fugirem do local. A praça estava cheia de adeptos e os serviços médicos já estão a transportar os feridos para o hospital.

#BREAKING NEWS: Emergency vehicles have transported several people to nearby hospitals following reports of a shooting at the victory parade in #Toronto, Canada. It’s currently unclear what their injuries are. pic.twitter.com/x9BgzZxO8A

— News flash (@BRNewsFlash) June 17, 2019