A fotografia que mostra o degelo na Gronelândia

Todos conhecemos a frase: uma imagem vale mais do que mil palavras. Prova disso é a fotografia, tirada pelo climatólogo dinamarquês Steffen M. Olsen no último dia 13, numa missão no noroeste da Gronelândia. A foto mostra cães-de-trenó a atravessar o que parece ser um lago, que, segundo o investigador, está por cima de uma camada de gelo a derreter.

“As comunidades na Gronelância contam com o gelo para transporte, caça e pesca. Eventos extremos, neste caso a inundação pelo início abrupto do derretimento da superfície, exige uma capacidade de previsão mais apurada no Ártico”, diz o investigador, na rede social Twitter.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA — Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) June 14, 2019

Dados do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo, nos Estados Unidos da América, revelam que, aproximadamente, 712 000 km2 da superfície da Gronelândia derreteu a 12 de junho, um número superior ao registado no mesmo dia de 2018.

As temperaturas na Gronelândia subiram para 4.4 graus celsius acima do normal na última quarta-feira, com registo de água em lugares no norte do Alasca, onde raramente, ou nunca, tal tinha ocorrido.

Continuar a ler