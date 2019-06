Actriz e escritora Bella Thorne publica fotografias íntimas para combater chantagem

A jovem atriz Bella Thorne utilizou a sua conta oficial no twitter para partilhar imagens onde aparece semi-nua de forma a contrariar os hackers que a chantageavam. “Como todos sabem, fui alvo de um ataque informático e nas últimas 24 horas tenho sido chantageada”, explica a jovem norte-americana numa mensagem escrita que partilhou juntamente com as fotografias reveladoras.

Aos 21 anos, a atriz já está habituada à atenção mediática, tendo revelado há pouco tempo que, durante vários anos, foi alvo de abusos sexuais. Neste caso aconteceu que Bella, de forma a “retomar o poder” retirado por quem a ameaçava, decidiu publicar algumas fotos que tinha tirado “para alguém especial”. “Estimo que te f.., a ti e ao poder que achas que tens sobre mim”, escreveu na mesma mensagem.

Bella — que também tem um modesto projeto musical — lançou há poucos dias um livro onde fala das experiências traumáticas que viveu durante a infância muito por culpa dos abusos de que foi vítima até aos 14 anos mas também na forma como a depressão e a baixa autoestima mantiveram-na vergada durante muito tempo.

