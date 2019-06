Angela Merkel tremeu descontroladamente durante encontro oficial com Presidente ucraniano

O encontro entre a Chanceler alemã e o novo Presidente ucraniano desta terça-feira em Berlim ficou marcado por um episódio peculiar: Angela Merkel teve um ataque de tremores que terá sido causado pelo calor. A Chanceler disse mais tarde que claramente não tinha bebido água suficiente avança a agência AP.

Os tremores ocorreram durante um encontro oficial entre Merkel e Volodymyr Zelenskiy, enquanto uma banda do exército tocava os hinos nacionais da Alemanha e da Ucrânia na Chancelaria, em Berlim. Todo o corpo de Merkel tremeu. A Chanceler tentou controlar-se mas não conseguiu. Estavam 28º graus Celsius no momento da cerimónia.

VIDEO: German Chancellor Angela Merkel shook uncontrollably during a visit by Ukraine's new president on a hot day in Berlin. Merkel later told reporters she was fine and clearly hadn't drunk enough water. Read the full story here: https://t.co/ELI0r9FdtN pic.twitter.com/aKWzWtilLE

— AP Europe (@AP_Europe) June 18, 2019