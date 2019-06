As algas vermelhas que surgiram no Algarve são ou não prejudiciais à saúde?

Foi no final da passada segunda-feira que soou o alarme: na zona costeira do Algarve que fica entre a Ilha do Farol (Faro) e a Vilamoura (Loulé) o mar tornou-se vermelho com a presença de uma alga e a Autoridade Marítima Nacional, aconselhada pela Agência Portuguesa do Ambiente, decidiu interditar as praias afetadas, já que a tal mancha era tida como “potencialmente perigosa para a saúde pública”. O Observador confirmou esta terça-feira junto da Polícia Marítima de Faro que a interdição ainda se mantém. Contudo, a vice-reitora da Universidade do Algarve, que é bióloga marinha já refutou a ideia de que este fenómeno pode ser prejudicial para a saúde.

O fenómeno já tinha sido identificado no passado domingo, apesar da interdição a banhos só ter surgido na segunda-feira. Por muito que a pesca não tenha sido proibida, a Polícia Marítima de Faro conto ao Observador que não aconselhava nem a pesca nas zonas afetadas nem o consumo de peixe ou marisco capturado nessas mesmas regiões. A culpa de tudo isto, afirmou a Agência Portuguesa do Ambiente após analisar as águas em questão, seria a presença de um organismo prejudicial para a saúde humana. Segundo Lígia Sousa, uma investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa que falou com o Observador, os organismos em questão chamam-se “dinoflagelados”, são “componentes essências do fitoplâncton” , “geralmente vivem isolados mas, em alguns casos, formam colónias” e podem produzir substâncias tóxicas perigosas para os humanos.

Mas esta terça-feira, na TSF , a bióloga marinha e vice-reitora da Universidade do Algarve, Alexandra Teodósio, afirmou não haver qualquer perigo inerente ao contacto com estes micro-organismos. “Esta espécie [os tais dinoflagelados] não é prejudicial aos banhos, a pessoa pode tomar banho na mesma”, assegura. Estes organismos chegam a ter uma componente atrativa, já que por serem “uma espécie bioluminescente” — durante a noite produzem fluorescência — dão origem a um fenómeno “muito bonito de ver”. “Há sítios, como a Tailândia, onde as pessoas pagam para fazer esta atividade”, acrescentou a especialista.

Apesar de esta espécie “não ser prejudicial aos banhos”, a bióloga refere que no caso dos bivalves da região, a história é diferente: “Estão interditos. Não se pode consumir bivalves nem outros organismos que sejam filtradores.”

Marés vermelhas são “bastante comuns”, diz Capitania de Faro

O Nuno Cortes Lopes é o capitão da Capitania de Faro, a autoridade que operacionalizou as indicações do Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do Delegado de Saúde local, e explicou ao Observador que a ordem de interdição vai manter-se até receber ordens para a levantar. A cumprir o seu terceiro verão neste cargo, Cortes Lopes explica que este fenómeno “é bastante comum, tem-se verificado nos últimos dois anos em que esteve em funções” mas com a particularidade de nunca ter sido tão intenso e abrangido uma área tão grande.

Na passada segunda-feira, conta, a APA fez análises à água cujos resultados, cruzados com o Delegado de Saúde, ditou a interdição. “Recebemos instruções por escrito para contactarmos os concessionários de praia entre Faro e Vilamoura e pedir-lhes que colocassem bandeiras vermelhas, que foi o que fizemos.” Segundo o capitão, ainda nesta terça-feira serão feitas novas análises, só depois de escrutinados os resultados é que se saberá se as praias são reabertas ou não.

É destacada a necessidade de manter a calma e explicado que as micro-algas em questão só são perigosas para quem as ingerir. “O contacto com a pele não causa danos”, afirmou Nuno Cortes Lopes.

