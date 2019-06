Fuga de gás mata dois homens em Portalegre

Foram encontrados mortos numa casa na manhã desta terça-feira dois homens de 35 e 48 anos na freguesia da Urra, no distrito de Portalegre, confirmou o Observador junto de fonte do Hospital de Portalegre. Há ainda registo de mais dois homens que também estavam na casa e que se encontram em observação no serviço de urgência do Hospital Dr. José Maria Grande.

Os quatro homens eram de Benedita, Alcobaça, e eram funcionários de uma empresa. Estavam a pernoitar numa casa na Urra, localidade próxima de Portalegre. As duas vítimas mortais ainda estão no local. A Polícia Judiciária, a quem foi entregue a investigação do caso, já chegou ao local e vai proceder às perícias.

Os outros dois homens sobreviveram porque estavam noutra divisão da casa. Não correm perigo, mas estão em observação e em estado de choque, revelou a mesma fonte.

Na origem das mortes terá estado a fuga de gás de um esquentador. O alerta foi dado poucos minutos depois das 7h00. Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Portalegre e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

*Em atualização

Continuar a ler