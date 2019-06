João Sousa eliminado em pares no torneio de ténis de Halle

O tenista português João Sousa, que fez dupla com o argentino Guido Pella, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda de pares do ATP 500 de Halle, ao perder com o duo franco-belga composto por Pierre-Hugues Herbert e David Goffin.

Sousa e Pella ofereceram pouca oposição no encontro dos oitavos de final do torneio alemão em relva, tendo perdido em dois rápidos ‘sets’, pelos parciais de 6-1 e 6-3 após 50 minutos de confronto.

O tenista português, 71.º classificado do ranking mundial, mantém-se em competição no quadro de singulares, no qual vai defrontar na quarta-feira o croata Borna Coric, 14.º da hierarquia da ATP e quarto cabeça de série da prova germânica.

