Novo calendário escolar tem mais uma semana de férias no Natal

Foi publicado, esta terça-feira, em Diário da República, o calendário escolar do ensino público para o próximo ano letivo. A maior novidade é a de que as férias do Natal dará direito a três semanas de descanso aos estudantes.

Já se sabe também que o primeiro período arrancará entre os dias 10 e 13 de setembro e terminará a 17 de dezembro. A aulas retomam, no segundo período, a 6 de janeiro de 2020, terminando a 27 de março. A interrupção do Carnaval está agendada será nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. As férias da Páscoa terão duas semanas, entre os dias 30 de março e 13 de abril.

O terceiro período começa a 14 de abril de 2020. Os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade vão de férias mais cedo, a 4 de junho, de forma a prepararem os exames nacionais. Para os alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos as aulas terminam a 9 de junho de 2020. Dez dias depois, a 19 de junho, é a vez dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.

A primeira fase dos exames nacionais de fim do 3.º ciclo, realizados no 9.º ano, irão decorrer entre os dias 15 e 26 de junho, com segunda fase marcada para 20 e 22 de julho.

No caso do ensino secundário, o calendário de primeira fase inicia-se no mesmo dia mas terá fim apenas a 7 de julho. A segunda fase acontece entre os dias 21 e 27 de julho.

Continuar a ler