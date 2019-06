“Ofereço o meu mais sincero pedido de desculpas”: Carrie Lam não vai aplicar lei da extradição mas recusa demitir-se

“Ouvi o povo alto e em bom som.” Foi assim que – através de um pedido de desculpas público raro – a chefe do executivo de Hong Kong garantiu que a polémica lei da extradição não será aplicada durante o seu mandato. Carrie Lam ofereceu as suas “mais sinceras desculpas” pelos protestos que têm levado milhares às ruas de Hong Kong mas afirmou que não se vai demitir – mesmo depois de o povo assim exigir.

No fim-de-semana, Lam tinha adiado novamente o debate da lei e muitos manifestantes exigiram a sua demissão. “Como esta lei causou tanta ansiedade e preocupações nos últimos meses, eu não vou proceder à aplicação deste exercício legislativo se estes medos e ansiedades não puderem ser devidamente atendidos”, explicou esta terça-feira a política.

"I have heard you loud and clear."#HongKong's leader Carrie Lam offers "sincere apology" following mass protests but says nothing about scrapping the extradition bill.

