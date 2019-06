Patrick Shanahan desiste da nomeação para secretário de Defesa dos Estados Unidos

Donald Trump anunciou esta terça-feira a desistência de Patrick Shanahan da nomeação para o cargo de secretário de Defesa dos Estados Unidos. O Presidente norte-americano informou no Twitter que Shanahan pretende “dedicar mais tempo à sua família” e, por isso, decidiu recuar.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019