Um carro foi colhido, esta quarta-feira, por um comboio em Barcelos. O acidente provocou três vítimas mortais, uma criança e os dois avós, segundo avança o Correio da Manhã. Todas as vítimas seguiam no carro.

O acidente ocorreu na Linha do Norte, na freguesia de Carapeços, entre Nine e Braga. A linha encontra-se cortada. De acordo com a página de Internet da Proteção Civil, para o local foram mobilizados 23 homens apoiados por nove viaturas.

O alerta foi dado às 9h48.

Em atualização

