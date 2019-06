Detido homem de 64 anos suspeito de estar envolvido na morte de Emiliano Sala

Um homem de 64 anos do condado inglês de North Yorkshire foi detido esta quarta-feira pela polícia de Dorset, que tem em mãos a investigação da morte do jogador de futebol Emiliano Sala. O homem é suspeito do homicídio do futebolista argentino por ato ilícito. A informação foi avançada pela Sky News.

“Como parte da investigação temos de considerar se há provas de algum tipo de criminalidade suspeita. E na sequência dos inquéritos de hoje, quarta-feira, dia 19 de junho de 2019, detivemos um homem de 64 anos da zona de North Yorkshire por suspeita de homicídio por ato ilícito”, informou o inspetor Simon Huxter, da polícia de Dorset.

“Está a participar nos nossos interrogatórios e foi libertado sob custódia, mas continua sob investigação”, acrescentou Simon Huxter.

Em atualização

Continuar a ler