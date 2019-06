Este é o novo Peugeot 2008. Vai dar que falar

A Peugeot está a atravessar uma boa fase, não só pela ofensiva de produto, mas sobretudo pela coerência na estratégia de novos lançamentos. E o mais recente exemplo disso é o novo 2008, que pega na fórmula bem-sucedida do recém-apresentado 208 e parte dessa inspiração para esculpir as formas do seu pequeno SUV, ou seja, o SUV do segmento B.

O resultado dificilmente deixará de agradar aos fãs da marca, pois a equipa de design comandada por Gilles Vidal conseguiu transpor para a nova geração do 2008 todos os “detalhes” que galvanizaram a (boa) aceitação conquistada pelo utilitário francês. Da grelha aos faróis redesenhados, passando pela marcante assinatura luminosa em LED, a desenhar uma linha vertical até ao pára-choques, está tudo lá.

Mas o novo 2008 é muito mais do que um exercício de afirmação de estilo. O B-SUV, que merece a preferência de grande parte dos europeus (é o segundo mais vendido na Europa), tem novos trunfos para se impor no mercado. A começar pelas medidas: cresce em comprimento (e muito) e vê igualmente aumentar a distância entre eixos, com tudo o que isso indicia em termos de uma melhor habitabilidade. Agora com 4,30 m de comprimento (+14 cm), o 2008 que chegará a Portugal no início de 2020 acomoda com mais facilidade passageiros de elevada estatura (1,80 m) nos bancos posteriores. Contudo, não conseguimos perceber qual a evolução concreta da distância entre eixos, pois nem a Peugeot se entende quanto a isso. Segundo a marca, nas versões a gasóleo é de 2610 mm e nas restantes é de 2650 mm – o que é uma impossibilidade. Seja como for, como na anterior geração a distância entre eixos era de 2537 mm, ou o incremento é de 7,3 cm. Ou será de 11,3 cm…

Lá atrás, o ganho em espaço também se repercute na bagageira, que salta dos anteriores 338 litros de capacidade para os 434 litros, já contando com os 29 litros sob o fundo da mala, no que resulta um incremento substancial.

Por dentro, a atmosfera é em tudo idêntica ao novo 208, com o habitual volante pequeno e o painel de instrumentos logo acima – o chamado i-Cockpit, que nem sempre é o melhor amigo da visibilidade da instrumentação… O ecrã táctil ao centro pode medir até 10 polegadas, sendo a porta de entrada para o sistema de infoentretenimento com o apoio da tal fileira de botões, tipo piano, inaugurada pelo utilitário francês. E, também à semelhança do 208, serão quatro os níveis de equipamento: Active, Allure, GT Line e GT.

Sob o capot, haverá a hipótese de escolher entre seis motorizações. A maior novidade reside na introdução de uma variante eléctrica, de que lhe falaremos noutro artigo, com as restantes alternativas a distribuírem-se entre três motores a gasolina e dois a gasóleo. No primeiro caso, a representação fica a cargo do 1.2 PureTech turbo de três cilindros, declinado em três níveis de potência (100, 130 e 155 cv). Os diesel recorrem ao quatro cilindros 1.5 BlueHDI de 100 ou 130 cv. Dependendo da motorização, a transmissão pode ser manual de seis velocidades ou a automática de oito relações EAT8.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler