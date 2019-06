Mágico indiano morre afogado enquanto tentava recriar truque de Houdini

O desafio era o de recriar o célebre truque de Harry Houdini, que depois de ser acorrentado era submerso em água e tinha que se libertar sem ajuda de terceiros. Chanchal Lahiri arriscou a performance no rio Hooghly, mas não conseguiu libertar-se e voltar à superfície da água com vida. De acordo com a BBC, o corpo foi encontrado pelas autoridades indianas a cerca de um quilómetro do local onde tinha sido largado à água.

O alerta às autoridades foi dado pelo público que se juntou na margem do rio para assistir a mais um truque do indiano. Depois de 10 minutos sem sinal de Chanchal a polícia foi alertada e deram início às buscas.

An Indian magician has died after one of his tricks went horribly wrong.

Chanchal Lahiri, who was known as Mandrake, drowned after attempting to recreate a Harry Houdini like stunt in Kolkata.#India #escapology #ChanchalLahiri pic.twitter.com/IKtsYD1idw

— On Demand News (@ODN) June 19, 2019