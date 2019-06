O novo Clio é uma (grande) caixinha de surpresas

O novo Renault Clio, modelo que agora entra na 5ª geração, é uma agradável surpresa e não tanto por fora, onde se assume como uma evolução – e não uma revolução – face à geração anterior. Apesar de recorrer a uma nova plataforma (a CMF-B), que lhe permite ser mais rígido e transmitir uma maior sensação de qualidade, além de poder dar origem a versões electrificadas, a Renault esforçou-se para cativar novos clientes mas, sobretudo, em manter fiéis os que já eram fãs do utilitário francês. Aliás, esta é a estratégia tradicionalmente adoptada pelos líderes de vendas e a Renault, a braços com o segundo modelo mais vendido na Europa, e o primeiro em Portugal, todo o cuidado era pouco.

Ainda assim, sempre foi introduzido os pormenores que caracterizam os veículos mais recentes desenhados por Laurens van den Acker, o estilista de serviço à marca gaulesa. Os grupos ópticos – 100% em LED, mesmo nas versões mais acessíveis – passam a exibir a assinatura características em forma de C, de dimensões generosas, enquanto a carroçaria é ligeiramente mais larga, mas mais curta e mais baixa.

Como é por dentro?

Se visto por fora o Clio não surpreende, já o mesmo não acontece assim que entramos a bordo. Os plásticos são todos macios, no tablier, painéis de portas e consola, permitindo ao Clio rivalizar facilmente com o Mégane e assumir-se como dos melhores (se não o melhor) do segmento. Além disto, o revestimento do pilar A em tecido, a consola mais elevada para montar uma alavanca da caixa mais curta e de aspecto desportivo fazem igualmente a diferença, tal como o volante, que tem o centro agora menos volumoso, o que resulta esteticamente mais apelativo.

Sentado ao volante, a posição é boa, com o condutor a encontrar facilmente a sua posição de condução ideal, sempre com visão perfeita pera o painel de instrumentos, um ecrã digital com vários grafismos, todos eles legíveis. O ecrã ao centro do tablier está mais acima, para não desviar tanto a atenção da estrada, e na maioria das versões (nas versões mais acessíveis há um outro, com apenas 7”) é de 9,3 polegadas e tipo tablet em posição vertical. Mas o ecrã táctil não inibe a presença de uma série de teclas de acesso directo, o que facilita a utilização.

Os bancos da frente são confortáveis e mais envolventes, mas são igualmente mais finos, o que deixa mais espaço para alojar as pernas de quem se senta atrás, sendo que o volume disponível pareceu-nos ter aumentado ligeiramente face à geração anterior, em comprimento e largura. Já a mala cresceu de forma mais evidente, reivindicando agora 340 litros (apesar do construtor também anunciar em algumas condições 391 litros), contra os anteriores 300, sendo que as versões diesel vêem a capacidade cair para apenas 315, devido ao espaço necessário para acomodar o depósito de AdBlue.

Que equipamento oferece a mais?

Esta é uma das áreas em que o novo Clio ultrapassa claramente o seu antecessor e até os concorrentes. No habitáculo surge pela vez um carregador de telemóvel por indução, sendo ainda de destacar o sistema de som desenvolvido pela Bose e que surge pela primeira vez num veículo. Além dos altifalantes normais, a solução recorre ao primeiro subwoofer colocado em posição vertical, para não limitar o espaço na mala, simultaneamente recorrendo à tecnologia fresh air, que recorre ao ar da ventilação (ou deslocação) para “alimentar” o subwoofer, reduzindo em 80% o volume e em outro tanto o peso.

Através do ecrã central, o condutor pode aceder ao novo sistema multimédia, o Easy Link, que substitui o anterior R-Link. Novidade é o facto de estar sempre conectado – nos primeiros 3 anos com a assinatura de internet suportada pelo fabricante e a partir daí pelo proprietário (com um custo entre 60€ e 80€ por ano) – o que oferece várias vantagens, a começar pelas actualizações Over the Air, como a Tesla, mas não incluindo motor, direcção ou travões, pelo temor dos franceses pelos hackers. Aliás, é ainda devido a estes amigos do alheio que não há wifi a bordo, por ser esta uma das principais vias de acesso ao sistema.

A conectividade torna ainda possível que o sistema de pesquisa seja o da Google, que torna mais fácil e rápido encontrar o nosso destino no sistema de navegação, que que também este é alvo de actualizações regulares (duas vezes ao ano) Over the Air.

E em termos de ajudas à condução?

É aqui que se concentram alguns dos maiores avanços da nova geração do Clio, face à geração anterior à concorrência. Entre o equipamento mais usual, ainda que pouco habitual neste segmento, o Clio está equipado com avisador de ângulo morto, comutador automático médios/máximos, avisador de saída de faixa de rodagem sem e com correcção no volante e câmara 360º para o condutor ver onde coloca o carro durante as manobras.

A novidade é a inclusão do Cruise Control adaptativo, com função Stop&Go, que mesmo em estradas secundárias ou em cidade, mantém a distância ao carro da frente, reduzindo ou parando quando ele pára e recuperando a viagem assim que o veículo que nos antecede se põe em movimento, detectando peões e ciclistas (e travando para os evitar). Mas o Clio também pode aliar este sistema ao Lane Centering, que mantém o veículo no centro da faixa de rodagem, entre os 70 e os 170 km/h, ou a partir de parado se à nossa frente seguir um outro automóvel. Denominado Highway & Traffic Lam Companion, esta é a primeira solução semiautónoma (de nível 2) disponível neste segmento. Para estacionar, o utilitário da Renault passa também a disponibilizar o Easy Park Assist, para estacionar automaticamente em paralelo, perpendicular ou em espinha sem intervenção.

Como é ao volante?

Começámos o contacto com a nova geração do novo Renault com a versão equipada com o motor a gasolina 1.0 TCe 100, com 100 cv, como a denominação parece indicar. Esta evolução da unidade anterior, que fornecia 90 cv, mantém os três cilindros em linha, mas desenvolve mais força a todos os regimes, especialmente a baixa rotação, regime onde este tipo de veículos é mais frequentemente utilizado. O consumo médio baixou dos anteriores 5,0 litros (da anterior geração com o TCe 90) para 4,4 litros, isto enquanto a velocidade aumentava (de 180 para 187 km/h) e o tempo necessário para ir de 0 a 100 km/h caia de 12,2 para 11,8 segundos.

Os primeiros quilómetros pela zona da Arrábida permitiram-nos confirmar que a qualidade de construção melhorou, tal como a capacidade de filtrar o ruído vindo do exterior ou da mecânica. O comportamento continua em bom nível, tal como o comportamento, isto apesar de esta versão não ter uma orientação desportiva. Num ritmo despreocupado, respeitando os limites de velocidade, ligámos a Arrábida a Tróia com uma média de 5,2 litros/100 km. Tudo com uma caixa manual de apenas 5 velocidades.

No regresso utilizámos o Clio com o novo motor 1.3 TCe 130, sempre a gasolina (os diesel 1.5 dCi de 85 cv e 115 cv só surgirão mais tarde). Além da motorização, esta versão possuía o nível de acabamento RS Line, com alterações no exterior e no interior, que substitui o anterior GT Line. Desenvolvido pela Renault Sport, este nível destina-se a dar um look mais desportivo ao modelo, estando igualmente previsto para depois uma versão Initiale Paris, a mais luxuosa).

Associado a uma caixa EDC de dupla embraiagem e 7 velocidades, os 130 cv incutem um dinamismo muto diferente ao modelo, como o prova o facto de anunciar 200 km/h e 0-100 km/h em 9 segundos, anunciando um consumo médio de 5,2 l. Mais uma vez com uma condução descontraída, a unidade colocada à nossa disposição mostrou conseguir rodar com médias inferiores aos 6,2 litros.

Como funciona a versão híbrida?

O Clio E-Tech Hybrid é versão mais aguardada do utilitário francês. Não tendo previsto uma versão eléctrica, uma vez que essa é exclusiva do Zoe, e de momento nem sequer híbrida plug-in (que contudo surgirá no Captur e Mégane), o Clio mais amigo do ambiente vão ser o híbrido. Mas a Renault não brincou em serviço e tentou razer o melhor híbrido do mercado, o que está longe de ser uma tarefa fácil, pois a Toyota é a maior especialista na matéria e comercializa o Yaris híbrido neste segmento.

O construtor francês e ao contrário dos muitos concorrentes europeus, generalistas ou não, equipou o utilitário com um motor a gasolina específico para esta finalidade, ou seja, gastar pouco. Optou por uma unidade atmosférica (o que curiosamente não a isenta do filtro de partículas específico dos motores sobrealimentados) de maior cilindrada, um 1.6 de origem Nissan, que foi adaptado pelos franceses para funcionar pelo ciclo atkinson, menos bom para extrair potência, mas muito melhor para reduzir o consumo e emissões.

O motor a gasolina está associado a um motor eléctrico – existe uma segunda unidade eléctrica, de já que falaremos mais à frente – e juntos fornecem um pouco menos de 130 cv, um valor acima dos 100 cv do Yaris híbrido e até dos 122 cv do Toyota C-HR Hybrid Active. Afirma a Renault que esta mecânica, que vai estar disponível no início de 2020, será capaz de circular em cidade funcionando 80% do tempo apenas em modo eléctrico, para depois conseguir “cortar” 40% ao consumo de uma unidade com motor a gasolina de potência similar. Isto parece apontar para um consumo abaixo dos 3,5 litros/100 km, abaixo mesmo dos anunciados pelo pequeno motor 1.5 dCi a gasóleo.

Mas o truque para este conjunto motor a gasolina/motor eléctrico ser tão eficiente tem a ver com a caixa de velocidades, muito provavelmente o aspecto mais inovador deste Clio, ou não fosse ela a caixa mais sofisticada do mercado, sobretudo entre as que visam reduzir os consumos. Em vez de uma caixa, na prática estamos a falar de duas – mas nenhuma com embraiagem –, uma de quatro velocidades associada ao motor a gasolina e outra de duas velocidades ligada ao motor eléctrico. Juntas garantem um total de 15 relações, que o sistema de gestão do modelo muda alegremente para manter as rotações do motor 1.6 no regime ideal de funcionamento. O segundo motor eléctrico, de que falámos antes, é extremamente versátil, dado que faz de motor de arranque, de alternador, mas sobretudo sincroniza a velocidade dos diferentes veios no momento de trocar de mudança, isto para não arranhar dado que não existe embraiagem.

Os dois motores eléctricos são alimentados por uma bateria de 1,2 kWh (o Yaris monta uma de 0,94 kWh e o C-HR de 1,31 kWh), o que de acordo com a marca francesa deverá ser suficiente para permitir ao Clio E-Tech Hybrid circular até 5 km em modo eléctrico, sendo que este valor carece ainda de homologação.

Quando chega e por quanto?

O novo Clio, que já está a ser comercializado em França, vai chegar a Portugal em meados de Setembro, mas apenas com motores a gasolina. Porém, traz a gama completa, a começar pelos 1.0 SCe atmosférico de 65 e 75 cv, destinados sobretudo a frotistas, com o grosso a apostar no 1.0 TCe 100 e uma menor percentagem a privilegiar a maior capacidade de aceleração do 1.3 TCe 130, no que é ajudado pela caixa de dupla embraiagem EDC7.

Mais tarde, mas provavelmente ainda em 2019, surgirão os 1.5 Blue dCi com 85 e 115 cv, já com catalisador selectivo (SCR) e injecção de AdBlue, sempre associados à caixa manual de seis velocidades. O único Clio electrificado será proposto no nosso país a partir do início do próximo ano, sendo que o seu valor depende das emissões de CO2 que anunciar, esperando-se um valor em torno dos 80 gramas. Garantidas são as ajudas do Estado para esta classe de veículos.

O Clio deverá ser proposto por cá com as denominações habituais para os níveis de equipamentos, com preços a partir de 15.000€, como acontece agora. Os incrementos virão do “extras” que o condutor exigir, especialmente em matéria de ajudas à condução, necessariamente onerosas, mas mais acessíveis do que o habitual por se tratar de um veículo do segmento No lançamento, em Setembro, a Renault proporá uma série especial denominada One, com base no Clio RS Line de 130 cv, de que apenas serão fabricadas 50 unidades.

