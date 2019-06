Sérgio Moro. Divulgação de mensagens foram ataque de “grupo criminoso”

Sérgio Moro, que se apresentou voluntariamente no Senado brasileiro esta quarta-feira para prestar esclarecimentos sobre as mensagens alegadamente trocadas com os procuradores da Operação Lava Jato, garantiu que não tem “nada a esconder” e que não tem medo do que possa estar no seu telemóvel, hackeado no começo de junho. Sem confessar ou negar ter falado com os procuradores quando ainda era juiz em Curitiba, o ministro da Justiça defendeu ter sido alvo de um ataque de “um grupo criminoso organizado”.

“Não é incomum que juiz converse com promotor, advogado, policial. Não é incomum que receba procuradores e se converse sobre diligências. É absolutamente normal”, disse Moro sobre os supostos contactos com o procurador Deltan Dallagno, responsável pela investigação. De acordo com a agência de notícias The Intercept Brasil, que divulgou as mensagens, os dois terão trocado impressões sobre os passos a dar, sendo que a Lei brasileira define que devem trabalhar com independência um do outro.

Sem nunca reconhecer a “autenticidade” das mensagens mas também sem nunca a negar, o ministro brasileiro assegurou durante a sua exposição inicial de 30 minutos que, “na condução dos trabalhos como juiz”, sempre agiu “conforme a Lei”. Sobre as impressões trocadas com Dallagno através da aplicação Telegram disse apenas: “Há algumas mensagens ali que me parecem algo que eu teria falado. No entanto, podem ter sido tiradas de contexto”.

“O que existe é uma invasão criminosa por um grupo criminoso que tenta invalidar condenações ou obstaculizar investigações que ainda estão em andamento ou ainda um simples ataque às instituições brasileiras”, declarou Moro, que defendeu a mesma posição ao longo de toda a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nomeadamente em resposta às questões colocadas pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Houve “uma invasão de um grupo criminoso organizado” com o intuito de impedir a continuação das “condenações pretéritas” e de “minar as intuições de uma maneira geral”, declarou o ministro brasileiro. “É uma perceção, não posso afirmar isto com absoluta convicção. É o que extraio desses detalhes”, frisou o ministro da Justiça do Brasil, concordando com o senador Jereissati que se deve tratar “com cautela” este tema enquanto decorrerem as investigações.

“Tenho o péssimo costume de comprar aparelhos baratos”

Questionado sobre o senador Angelo Coronel (PSD) acerca do conteúdo das mensagens enviadas pelo Telegram, Moro frisou que estas “não existem mais” e que já não se lembrava delas. “Na verdade, tenho o péssimo costume de comprar aparelhos baratos de memória baixa e precisava trocar de aparelhos. No caso do Telegram, essas mensagens não existem mais. O hacker tentou roubar. Se tivesse alguma coisa, principalmente ilícita, ele já teria divulgado. Se fosse disponibilizar, tenho convicção da correção de minhas mensagens”, afirmou.

Relativamente à Operação Lava Jato, o ministro apontou que esta “durou” e “dura” muito tempo, e que é natural que existam muitas decisões com as quais nem todos estejam de acordo. Ainda assim, garantiu que, no decorrer da mesma, sempre a Lei sempre foi aplicada imparcialmente, “com base nas provas que estavam a ser apresentadas. É um facto desagradável — um processo contra um ex-presidente, ainda por cima que tinha um alto nível de popularidade –, mas era o que a Lei determinava para ser feito. Ninguém está acima da Lei”, garantiu Moro.

Moro aproveitou a exposição inicial antes da fase de perguntas dos senadores para sublinhar “os bons resultados da Operação Lava Jato” que, na sua opinião, rompeu com a “tradição de impunidade”. Adiantando alguns dados relativos ao processo judicial — 41 acusados, 211 condenações e 63 absolvições –, disse que estes que provam que não existe “qualquer convergência entre Ministério Público e o juízo”.

