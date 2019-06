STCP aumenta frequência de viaturas nas festas de São João do Porto

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) anunciou esta quarta-feira uma operação especial para as festas de São João, no domingo, com uma maior frequência de viaturas e uma operação contínua entre o domingo e a segunda-feira.

Aqueles que optarem por viajar comodamente na rede STCP poderão contar com uma maior frequência e utilização de viaturas de grande capacidade nos principais eixos, numa operação de serviço contínuo entre o início da noite de domingo e a manhã de segunda-feira”, adiantou a operadora de transportes, em comunicado.

À semelhança de anos anteriores, a STCP pretende ir ao encontro das necessidades dos passageiros, com reforços próximos dos principais locais de animação das festas. Contudo, devido aos condicionalismos de trânsito em diversas zonas da cidade do Porto e Vila Nova de Gaia, a operadora revelou que existirão algumas alterações de paragens término e supressões em algumas linhas da rede.

Os términos do serviço terão placas identificativas, referiu a operadora, acrescentando que todas as paragens localizadas na Cordoaria, Trindade, Praça da Liberdade, Batalha, D. João I, Carmo, Aliados e, em Vila Nova de Gaia, na parte final da Avenida da República e acessos às pontes Luís I e Infante estão desativadas devido a impedimentos de trânsito.

Durante a noite de São João, no domingo, as linhas 500 (a partir das 19h00) e 904 (a partir das 20h30) vão ser suprimidas, a 11M não efetua serviço e os elétricos param às 18h00, reforçou.

As demais linhas operam conforme oferta habitual, quer no noturno quer na madrugada, frisou.

Continuar a ler