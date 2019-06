Urso polar muito magro aparece em cidade russa longe do habitat natural

Um urso polar muito magro foi visto numa cidade industrial da Sibéria, afastado para sul dos seus territórios de caça.

As entidades de emergência da cidade de Norilsk alertaram na terça-feira os residentes locais sobre um urso localizado numa cidade do distrito.

Anatoly Nikolaichuk, chefe do departamento de caça local, disse à agência de notícias Tass que a última vez que um urso polar foi visto na área envolvente de Norilsk foi há mais de 40 anos.

A mesma fonte acrescentou que as autoridades locais vão agora decidir como podem apanhar o animal e devolvê-lo ao norte.

Os ambientalistas afirmam que os animais selvagens estão a sofrer com a redução do ambiente de caça e a diminuição do gelo, à medida que o Ártico vai ficando mais quente, e alguns têm-se aventurado para sul à procura de comida.

