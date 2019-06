Algas vermelhas aparecem em área circunscrita da praia de Carcavelos. Bandeira vermelha içada nessa zona

(Atualizado às 17h35)

O aparecimento de algas vermelhas em “alguns setores” da praia de Carcavelos, esta quinta-feira, obrigou as autoridades locais a proibirem os banhos numa zona restrita da área balnear. A bandeira vermelha foi içada “preventivamente” nas zonas balneares “onde se verifica a presença” das algas, dado que o contacto com estas “causa urticária”, informa a Câmara Municipal de Cascais no seu site oficial.

A autarquia cascalense lembra ainda que esta “é uma situação comum em diversas praias do país e é conhecido como fenómeno de upwelling — subida das águas subsuperficiais, ricas em nutrientes”.

Em grande parte da área da praia de Carcavelos, o acesso aos banhos não está proibido, com bandeiras amarelas e até verde em algumas “secções” balneares e banhistas e surfistas na água, apurou o Observador no local.

Embora o upwelling esteja confirmado em secções da praia de Carcavelos, e também do Tamariz, por precaução (…) foi decidido hastear a bandeira vermelha”, informa a Câmara Municipal.

A situação está a ser avaliada pela Capitania do Porto de Cascais, a Polícia Marítima, o corpo de Nadadores Salvadores, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara Municipal de Cascais”, detalha a autarquia.

Esta segunda-feira, as praias algarvias entre a Ilha do Farol (Faro) e a Vilamoura (Loulé) já tinham sido interditas a banhos, após o surgimento de uma mancha vermelha na água. A mancha foi provocada de um tipo específico de algas, os dinoflagelados, que pertencem ao plâncton marinho e que podem viver também em água doce.

[As imagens do perigoso mar de algas que cobriu o Algarve:]

