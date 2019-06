EDP fecha contrato nos EUA para venda e armazenamento de energia solar

A EDP anunciou esta quinta-feira ter fechado um acordo nos Estados Unidos para contratar a venda e armazenamento de energia solar, por 20 anos, a partir de um projeto renovável na Califórnia que vai arrancar em 2022.

“O projeto Sonrisa Solar Park, que tem início das operações previsto em 2022, está localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e será o primeiro projeto renovável de larga escala com armazenamento da EDP”, afirma a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O acordo da EDP — Energias de Portugal, concretizado através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, detida em 82,6% pela EDP, visa a aquisição de energia a 20 anos com a East Bay Community Energy para a venda de 100 megawatts (MW) de energia solar e 30 MW de armazenamento de energia relativos ao Sonrisa Solar Park. A empresa explica, no comunicado, que a combinação de energia solar com sistema de armazenamento de energia foi projetada para “aumentar a eficiência e para obter maior equilíbrio” no fornecimento de energia.

“Na sequência deste contrato, a EDP já garantiu cerca de 1,7 GW de CAEs nos EUA para projetos a serem instalados até 2022”, adianta no comunicado.

