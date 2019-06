Governo garante: urgências para grávidas vão funcionar “sempre” em três dos quatro hospitais

Das quatro unidades hospitalares cujas urgências poderiam funcionar em regime de rotatividade durante o período do verão, segundo noticiou esta quinta-feira o jornal Público, três terão “sempre garantidos os serviços de urgência externa” durante o período de verão. A garantia é dada pelo ministério da Saúde, em comunicado enviado à agência Lusa.

O Público avançava esta quinta-feira que “a ser acordada” uma solução atualmente em estudo, entre a última semana de julho e o final de setembro “pelo menos um destes quatro hospitais de referência com o serviço de urgência de obstetrícia” poderia estar “encerrado ao público”. O governo não parece negar, por ora, a possibilidade, garantindo serviços de urgência externa para grávidas em todo o verão apenas em três das quatro unidades hospital.

O ministério garante ainda que fora do período de verão, as quatro unidades — Maternidade Alfredo da Costa, Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora-Sintra — vão manter a capacidade de resposta nos seus serviços de urgência “sem alterações”. Essa capacidade de resposta, contudo, tem vindo a ser questionada por profissionais e especialistas, que falam de uma situação de “caos” em Lisboa.

Admitindo que a Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo está a estudar “o encaminhamento de utentes pela CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes – INEM)”, devido ao que o jornal Público avançou ser uma situação de falta de pessoal, o Governo sublinha que “esta é uma situação que ocorre à semelhança de anos anteriores, em que a ARSLVT entende estudar, de forma proativa, medidas que garantam o funcionamento pleno das urgências dos hospitais da região na área da ginecologia/obstetrícia”.

O Ministério da Saúde está a acompanhar o trabalho preparatório que envolve a ARSLVT, o INEM e alguns hospitais da região de Lisboa. As medidas de gestão de recursos que estão em estudo pela ARSLVT não preveem o encerramento de qualquer maternidade por nenhum período temporal”, lembra ainda o ministério da Saúde.

O Ministério liderado por Marta Temido “assegura” ainda que “as utentes terão garantidas todas as respostas de que necessitam, cabendo à ARSLVT informar com a devida antecedência a população sobre as medidas que venham a ser decididas”.

Continuar a ler