Irão abate drone norte-americano perto do estreito de Ormuz

As forças iranianas abateram um drone militar norte-americano no estreito de Ormuz, esta quinta-feira. A notícia foi inicialmente avançada pela televisão estatal iraniana Press TV e depois confirmada por responsáveis norte-americanos. Teerão garante que o aparelho violou espaço aéreo iraniano, mas os norte-americanos, contudo, negam essa acusação. E tudo isto acontece em mais uma semana de escalada de tensão entre os países.

O relato da Press TV dá conta de que a Guarda Revolucionária Iraniana abateu um “drone espião americano”, na província costeira de Hormozgan. O incidente envia “uma mensagem clara à América”, declarou o comandante Major-General Hossein Salami, segundo a BBC.

A informação foi confirmada por um responsável militar norte-americano à CNN que, no entanto, garantiu que o drone circulava no espaço aéreo internacional e não na zona de soberania iraniana. À agência Reuters, o porta-voz militar dos EUA Bill Urban sublinhou que nenhum equipamento militar norte-americano sobrevoou o Irão.

A divergência também surge sobre o tipo de equipamento em causa. A agência de notícias iraniana IRNA identifica o drone em causa domo um RQ-4 Global Hawk, mas uma fonte norte-americana disse à Reuters tratar-se de um MQ-4C Triton.

O presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional Iraniano, Ali Shamkhani, tinha avisado esta quarta-feira que o espaço aéreo iraniano é “a linha vermelha” de Teerão. “O Irão sempre respondeu e continuará a responder fortemente a qualquer país que viole o nosso espaço aéreo”, declarou.

Na semana passada já tinha havido um incidente semelhante, com os EUA a acusaram o Irão de ter tentado abater um drone norte-americano que fazia vigilância no golfo de Omã. A 6 de junho um destes equipamentos dos EUA já tinha sido abatido no Iémen pelas tropas Houthis, apoiadas pelo Irão.

Os incidentes acontecem num período de extrema tensão entre os dois países. Na semana passada dois petroleiros norte-americanos foram atacados em Ormuz. Washington acusa o Irão de ser responsável pelo ataque. Como resposta, Teerão declarou estar preparado para aumentar a sua produção nuclear. Os EUA reagiram anunciando o envio de mil tropas para o Médio Oriente.

