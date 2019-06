Nuvens tsunami. Os americanos não conseguem parar de olhar para o céu

A primeira reação é que só pode tratar-se de fake news ou de uma montagem de Photoshop. Mas não é nem uma coisa nem outra. A imagem das nuvens tsunami, que se tornou viral nas redes sociais, foi captada por Amy Christie Hunter, na passada terça-feira nos céus de Smith Mountain Lake, no estado da Virgínia, EUA. Depois de publicada na sua página de Facebook, rapidamente chegou aos media norte-americanos, como a CNN ou o Washington Post.

“Quando vi as nuvens rolando sobre a montanha, peguei o meu telemóvel o mais rápido que consegui para capturar o momento”, disse Amy Christie Hunter ao CNET News. “Durou apenas alguns segundos, foi literalmente como uma onda na rebentação.”

Depois de ter publicado a imagem no Facebook, um metereologista local pediu a Amy autorização para partilhar a imagem nas notícias. “Quando dei por isso, todos os principais canais televisivos estavam a pedir-me permissão para usar a foto”, disse, acrescentando estar muito satisfeita por ter partilhado com o mundo uma imagem de algo tão raro.

Popularmente chamadas de nuvens tsunami, o nome correto do fenómeno que se vê nas imagens de Amy é instabilidade de Kelvin-Helmholtz — um dos exemplos mais famoso é a mancha vermelha de Júpiter — e acontece quando há velocidade de atrito num fluido contínuo ou quando há diferença de velocidade entre dois fluidos, como quando o vento sopra sobre a água.

A instabilidade de Kelvin-Helmholtze não deve ser confundida com outros fenómenos como as nuvens-prateleira ou as nuvens-rolo, que acontecem antes e durante as temprestades. Todos eles por terem tanto de belo como de assustador tornam-se virais nas redes sociais de cada vez que são captados em vídeos ou imagens, como se vê nos exemplos seguintes.

A rare sight: Kelvin–Helmholtz clouds as seen from ECMWF's car park this morning. pic.twitter.com/qaPGkyoNEk — ECMWF (@ECMWF) November 23, 2017

