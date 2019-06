O futuro Renault Captur revela agora a traseira

O Captur é o pequeno SUV que mais vende no continente europeu e, aparentemente, prepara-se para atacar a China na segunda geração. Isto porque as fotos do seu painel posterior, que revela como vão ser os grupos ópticos traseiros da próxima geração, foram publicados pelo chineses da Autohome. E se estas fotos desapareceram da Internet, por pressão da Renault, a realidade é que continuaram a estar disponíveis através do site Worldscoop.

À semelhança do que aconteceu com o Clio, que é o modelo mais vendido do segmento, a Renault viu-se obrigada a substituir o Captur, sendo que também este B-SUV é o que mais vende no mercado europeu no seu segmento. Daí que a marca francesa tenha optado por fazer poucas alterações na frente, como já lhe falámos aqui, mas aparentemente sendo mais ousada na traseira.

O novo pequeno SUV francês passa a disponibilizar um painel posterior diferente daquele a que nos habituou a geração anterior e a primeira do modelo. Tudo no novo Captur sugere uma evolução face à primeira geração, isto apesar de o veículo herdar uma nova plataforma, mais comprida, e um habitáculo mais volumoso. A necessidade de montar uma traseira distinta, com farolins diferentes, significa que a marca francesa faz questão em diferenciar a nova geração da actual, para atrair novos clientes.

Ao que parece, o novo B-SUV da Renault vai exibir um comprimento de 4,263 metros, em vez dos anteriores 4,122 m, o que deixa antever mais espaço no habitáculo e na mala. Também a distância entre eixos subirá de 2,606 m para 2,638 m, para favorecer quem se senta atrás, prevendo-se a utilização dos motores 1.0 TCe 100 e 1.3 TCe 130, além dos diesel 1.5 dCi. A maior novidade vai ser o Captur híbrido plug-in, com grandes vantagens fiscais.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler