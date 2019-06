Sajid Javid eliminado da corrida à liderança dos tories (e ao cargo de primeiro-ministro). Boris soma e segue

Sajid Javid é o mais recente candidato à liderança do Partido Conservador britânico — e, por inerência, ao cargo de primeiro-ministro — a ser eliminado nas rondas de votação pelos deputados do partido. Com apenas 34 votos, o ministro do Interior ficou em último nesta ronda, que viu Boris Johnson ser o mais votado pela quarta vez e contou com a ultrapassagem de Jeremy Hunt por Michael Gove, que passou para segundo.

Ao todo, entre os 313 deputados dos tories, 157 deram o seu voto ao antigo presidente da Câmara de Londres Boris Johnson, 61 preferiam o ministro do Ambiente (Gove) e 59 apoiaram o atual chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt. Dois deputados — um deles apoiante de Rory Stewart, entretanto eliminado, de acordo com a Sky News — optaram por votos nulos.

Javid publicou um texto de agradecimento pelo apoio que obteve ao longo desta candidatura e sublinhou que os colegas “mereceram o seu lugar nas rondas finais”. “Desejo-lhes tudo de bom nas próximas semanas e — seja qual deles se torne primeiro-ministro — espero que os meus colegas se unam em torno dele como uma equipa”, escreveu.

Truly humbled by the support I have received from colleagues and Conservatives around the country. We ran to win, but I am incredibly proud of the race we have run together – #TeamSaj! Thank you pic.twitter.com/wxqWK2wzJu — Sajid Javid (@sajidjavid) June 20, 2019

Boris Johnson agradeceu o apoio no Twitter, dizendo-se “incrivelmente grato”, mas reforçando “o trabalho que há a fazer” ainda.

Delighted to have the support of over half of all Conservative MPs in the fourth ballot. I am incredibly grateful, but we have much more work to do. Join the #BackBoris team ???? https://t.co/tGRXu94CmT pic.twitter.com/ZV1t8kkwct — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 20, 2019

Já Michael Gove, que se candidata pela segunda vez à liderança do partido, tem mais razões para sorrir, pois ultrapassou Jeremy Hunt, que tinha sido o segundo mais votado na ronda anterior. “Completamente encantado por ter ficado em segundo na última votação!”, escreveu o ministro no Twitter. Ao todo, Gove captou mais 10 votos do que na ronda anterior, enquanto que o ministro dos Negócios Estrangeiros só conseguiu acumular mais cinco. Já Boris Johnson captou mais 13 apoios quando comparado com a ronda anterior.

Absolutely delighted to come second in the latest ballot! It’s all to play for in the final ballot this afternoon. If I make the final two I look forward to having a civilised debate of ideas about the future of our country. #Gove4PM #ReadyToLead — Michael Gove (@michaelgove) June 20, 2019

Na tarde desta quinta-feira haverá nova ronda de votação, com os resultados a serem anunciados pouco depois das 18h (hora local, igual em Lisboa). Ficarão assim definidos os dois finalistas, que terão depois um mês para fazer campanha junto dos militantes dos tories. A 22 de julho, será anunciada a escolha dos 160 mil membros do partido, que terão um mês para votar por correspondência no seu favorito.

Tendo em conta o favoritismo de Boris Johnson até aqui, o mais certo é que esta quinta-feira fique definido quem será o homem que terá de defrontar na ronda final: Michael Gove ou Jeremy Hunt, um dos dois deverá ter uma oportunidade para lutar pelo cargo de primeiro-ministro de um país que vive um dos seus momentos mais desafiantes, com o Brexit.

