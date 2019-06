Aberto concurso para reforçar cuidados médicos no Algarve este verão

A Administração Regional de Saúde do Algarve abriu concurso para a contratação de médicos durante o período de verão, num modelo excecional de mobilidade temporária, que contempla alojamento, ajudas de custo e dispensa o acordo do serviço de origem.

As condições, publicadas nos portais do Serviço Nacional de Saúde, visam a contratação de clínicos para anestesiologia, cardiologia, ginecologia/obstetrícia, medicina geral e familiar, medicina interna, nefrologia, neurocirurgia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, pediatria e urologia.

O reforço da assistência médica numa das principais zonas turísticas do país vigora até 30 de setembro, ao abrigo de um despacho publicado em junho.

A adesão a este regime é voluntária, “dependendo sempre da apresentação de candidatura” por parte do trabalhador e “dispensa o acordo do órgão ou serviço de origem”, conferindo ainda o direito ao pagamento das ajudas de custo e, no caso da mobilidade a tempo parcial, despesas de transporte.

A ARS do Algarve compromete-se a diligenciar no sentido de “proporcionar alojamento gratuito temporário para os médicos”, de acordo com as disponibilidades locais.

