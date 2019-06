Estrelas, música e dança no tributo a Kark Lagerfeld, em Paris

Karl Lagerfeld morreu no último mês de fevereiro, aos 85 anos. Nesta quinta-feira, cerca de mil pessoas encheram o Grand Palais, em Paris, para uma cerimónia de tributo àquele que foi um dos grandes génios da moda do século XX. Entre os convidados estiveram a primeira-dama Brigitte Macron, o piloto Lewis Hamilton, a princesa Carolina do Mónaco, Charlotte e Tatiana Casiraghi.

Naturalmente, o momento também atraiu as maiores personalidades do mundo da moda. Anna Wintour, Valentino Garavani, Claudia Schiffer, Stella McCartney, Carla Bruni, Haider Ackermann, Gigi Hadid e Giambattista Valli estiveram na plateia e viram o interior do edifício — palco dos grandes desfiles da Chanel — cobrir-se de fotografias a preto e branco do criador.

A outros convidados coube a tarefa de subir ao palco. Foi o caso da atriz Tilda Swinton, encarregue de ler um excerto do livro Orlando — Uma Biografia, de Virginia Woolf. Helen Mirren, a manequim Cara Delevingne e a francesa Fanny Ardant também fizeram as honras de uma festa batizada de “Karl For Ever”. O músico Pharrell Williams e o pianista chinês Lang Lang atuaram numa tarde que também contou com performances de dança. Os espetáculo de variedades foi concebido por Robert Carsen, diretor de ópera canadiano.

Depois de sentidas homenagens nos desfiles que se seguiram à sua morte, este foi o maior tributo feito ao designer alemão Karl Lagerfeld. Na fotogaleria, veja as imagens da celebração que ocupou o Grand Palais, em Paris, na última quinta-feira.

