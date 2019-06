Matosinhos. Turistas da Malásia descobrem câmara de filmar escondida na casa de banho de Airbnb

Três turistas da Malásia descobriram na quinta-feira uma mini-câmara que estava escondida na casa-de-banho das mulheres num alojamento local, em Leça do Balio, Matosinhos.

As raparigas alugaram o apartamento através de uma plataforma online e estavam hospedadas desde quinta-feira. Descobriram o aparelho à noite e chamaram a polícia por volta das 2h00 da madrugada. A PSP esteve no local e removeu a câmara, que estava instalada por cima de um lavatório. O aparelho teria uma ligação wireless e era possível ativá-lo remotamente, segundo o Jornal de Notícias.

“Encontrámos a câmara na casa de banho no apartamento. Foi um momento realmente super prejudicial. Eu quero ir embora, mas tenho medo de perturbar o dono da casa. O senhor da casa é tão amigável e não dá para acreditar completamente”, escreveu Rubee Woo, a rapariga que denunciou o caso no Facebook. “Quando fomos embora o dono da casa não se atreveu a olhar para nós”, acrescentou.

A rapariga diz que quer ver o responsável ser castigado mas teme que nada seja feito. “Eu sinto que eles não vão conseguir fazer nada. Não queremos ser vítimas de bullying por sermos asiáticas”, destaca. A turista explica que a polícia teve dificuldade em comunicar em inglês e que viu os agentes e o dono do apartamento a conversarem e a fumarem juntos.

Ao Jornal de Notícias, o dono do alojamento — Paulo — admitiu ter instalado a câmara naquele local. Terá dito que o objetivo era evitar danos na cozinha e no terraço daquele alojamento. Já ao Público, o engenheiro eletrotécnico de 47 anos disse “não saber” como a câmara apareceu instalada na tomada. Adiantou estar “a tentar descobrir” a origem do incidente.

Fonte da PSP confirmou ao Observador que o caso está agora a ser investigado pelo Ministério Público.

No perfil do dono do apartamento na página do Airbnb, Paulo escreve o seu lema: “Não faças aos outros aquilo que não gostas que façam a ti”. Diz que gosta de viajar, ver filmes e bricolage. Acrescenta ainda que é sociável e não discrimina ninguém. O perfil foi entretanto apagado.

Atualizado às 18h30

