Netflix revela trailer final da série “Stranger Things”

A Netflix disponibilizou o terceiro e último trailer da nova temporada de “Stranger Things”, três meses depois de terem sido divulgadas as primeiras imagens. Os novos episódios passam-se durante o verão de 1985, na cidade fictícia de Hawkins, no Indiana. Estreiam na plataforma de streaming a 4 de julho.

Depois de dois vídeos que prometiam grandes aventuras de verão, o trailer final vem mostrar que, afinal, nem tudo está bem na cidade de Hawkins. Apesar de Eleven (Millie Bobby Brow) ter fechado o portal para Upside Down na temporada anterior, o Mind Flayer pode não ter ficado do lado de lá. “E se ele nunca saiu? E se ele ficou aqui fechado connosco?”, questiona Will (Noah Schnapp) no novo vídeo.

Quando a cidade é ameaçada por novos e antigos inimigos, Eleven e os seus amigos são lembrados de que o mal nunca acaba, envolve. Agora eles vão ter de se unir para sobreviver, e lembrar-se de que a amizade é sempre mais forte do que o medo”, refere a sinopse da terceira temporada.

Criada por Matt e Ross Duffer, a série estreou na Netflix em 2016, com a segunda temporada a chegar à plataforma de streaming no ano seguinte. Foi nomeada para inúmeros prémios e ganhou seis Emmys.

