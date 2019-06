Petr Cech regressa ao Chelsea como conselheiro técnico

O antigo guarda-redes checo Petr Cech vai, aos 37 anos, regressar ao Chelsea, como conselheiro técnico do clube inglês, menos de um mês após ter ‘pendurado’ as luvas, ao serviço do Arsenal, anunciou esta sexta-feira o emblema londrino.

“Estou muito feliz por ter esta oportunidade de voltar ao Chelsea e ajudar o clube a criar as melhores condições possíveis para melhorar o desempenho dos jogadores. Não vejo a hora de começar este novo desafio”, afirmo Cech, em declarações ao site oficial dos ‘blues’.

Depois de passagens pelo Sparta de Praga e Rennes, o ex-guardião chegou ao Chelsea em 2004, na altura treinado pelo português José Mourinho, e passou 11 temporadas no clube, antes de rumar ao ‘vizinho’ Arsenal, no qual se manteve durante quatro épocas.

Cech, que venceu quatro ligas de Inglaterra com os ‘blues’, terminou a carreira na última temporada e o seu último jogo foi precisamente frente ao Chelsea, na final da Liga Europa, que o Arsenal perdeu por 4-1.

