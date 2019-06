Presidenciais de 2020? Donald Trump tem meta mais ambiciosa: “4EVA”

Os olhos da América (e do mundo) estão postos em 2020 — ano em que o povo norte-americano vai decidir o futuro do país nas eleições presidenciais. Mas a verdade é que 2020 parece não chegar para Trump, que tem um horizonte mais longínquo definido. Num novo vídeo promocional divulgado esta sexta-feira no Twitter, Donald Trump diz que vai ficar à frente da Casa Branca “4EVA” (para sempre).

No vídeo, o presidente dos Estados Unidos surge ao lado de cartazes com várias datas e com uma música de fundo. O último cartaz mostra “Trump 4EVA”. No início, há ainda referência a duas publicações: “How Trumpism Outlasts Trump” (um trocadilho de um artigo da Time publicado por Sam Tanenhaus, cujo título original era ‘How Trumpism will Outlast Trump‘). Há ainda uma referência aos também jornalistas da Time Brian Bennett e Justin Worland.

O vídeo surge no dia em que a tensão entre EUA e Irão sobe de tom e Trump é acusado de ter agredido sexualmente a ex-colunista E. Jean Carroll.

As últimas sondagens mostram que o atual presidente norte-americano está em desvantagem face a candidatos como Bernie Sanders ou Kamala Harris. Trump desvaloriza os números e afirma: “O nosso país está a ir muito bem, muito melhor do que os perdedores pensavam ser possível”.

As eleições prsidenciais americanas estão marcadas para dia 20 de novembro de 2020.

Continuar a ler