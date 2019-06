Rui Rio discorda de “um dia inteiro” de folga para a função pública e propõe alternativa. Mas medida do governo não diz isto

Esta sexta-feira, o presidente do PSD publicou um tweet a dar conta da sua oposição a que se dê “um dia de folga aos funcionários públicos para acompanharem os filhos no primeiro dia de aulas”. Em alternativa, Rui Rio disse que vai propor que não seja dado “um dia inteiro, mas, sim, apenas duas horas”. Em cima da mesa nunca esteve um dia inteiro de folga, embora a formulação permita acumular horas de folga consoante o número de filho. No decreto que foi promulgado esta quarta-feira pelo Presidente da República consta o direito a uma falta justificada para o acompanhamento do primeiro dia de aulas “até três horas por cada menor”. Ou seja, mais uma hora do que aquilo que propõe agora Rio e não um dia completo.

A medida foi aprovada no Conselho de Ministros do dia 13 de junho, há uma semana e um dia, e veio determinar que os “este diploma determina que os trabalhadores da Administração Pública responsáveis pela educação de menores de 12 anos têm direito a faltar justificadamente com vista ao seu acompanhamento no primeiro dia do ano letivo, até três horas por cada menor”. Nesse dia foi justificada com o “objetivo de promover um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, procurando melhorar o índice de bem-estar dos trabalhadores”.

Veio integrada no “Programa 3 em Linha”, criado (ver página 12) pelo Governo para a “conciliação da vida profissional, pessoal e familiar”. A medida relativa à dispensa até três horas no primeiro dia de aulas foi, depois, traduzida num decreto — ainda não publicado mas que o Observador confirmou ter a mesma referência a três horas — que foi promulgado esta quarta-feira pelo Presidente da República. Marcelo louvou “a iniciativa educativa e cívica, relativamente aos trabalhadores da Administração da Pública”. Marcelo também disse esperar que este regime possa ser “idêntico” para os “trabalhadores do sector privado e social, por forma a evitar uma divisão no sector do trabalho em Portugal”.

Rui Rio classifica a medida como “discriminatória” por esta mesma razão e também a considera “eleitoralista”. O líder social-democrata propõe, por isso mesmo, que ela seja aplicada não só à função pública — como defende Marcelo –, mas também que se cinja a duas horas de dispensa e não um dia inteiro — o que não consta na lei que seguiu para promulgação em Diário da República.

Continuar a ler