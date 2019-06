Trump ordenou ataques contra o Irão mas depois cancelou a operação

Os Estados Unidos prepararam-se para um ataque militar contra o Irão na quinta-feira à noite, em resposta ao abate de um drone norte-americano por forças iranianas, mas a operação foi “abruptamente cancelada” há poucas horas, escreve a agência de notícias Associated Press, que cita fonte oficial que solicitou anonimato.

De acordo com esta fonte que não especificou detalhes da operação, os alvos seriam radares e baterias de mísseis. O The New York Times assegura que o presidente norte-americano já tinha aprovado estes ataques, os quais foram cancelados. Até às 19h (hora local) militares e oficiais diplomáticos esperavam um ataque, após intensas discussões na Casa Branca sobre uma eventual retaliação. De acordo com várias fontes oficiais citadas por este jornal, a operação já estava a decorrer, em fase inicial, quando foi cancelada — aviões estavam no ar e navios em posição, mas nenhum míssil foi disparado.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

Inicialmente questionado sobre uma possível resposta ao abate do drone no estreito de Ormuz, Donald Trump afirmou apenas: “Em breve saberão”. O presidente norte-americano afirmou ainda que os EUA “não vão tolerar” erros destes, mas não dramatizou demasiado o tom, lembrando: “Não tínhamos ninguém no drone. Teria sido muito, muito diferente se ele estivesse a ser pilotado”. E até admitiu que o ato tenha sido um erro humano.

De acordo com a Associated Press, os ataques agora cancelados foram recomendados pelo Pentágono e estavam entre as propostas apresentadas por altos funcionários da administração. Já o The New York Times acrescenta que não é claro se Donald Trump mudou de opinião relativamente aos ataques ou se a administração mudou de estratégia. Também não é claro se os ataques podem ou não continuar.

O ataque estaria marcado para acontecer ainda antes do amanhecer desta sexta-feira no Irão, de maneira a minimizar os riscos — quer para os militares, quer para os civis.

