Vem aí uma distopia de Thom Yorke: disco a solo chega na próxima semana

É melhor marcar já na agenda: quinta-feira, 27 de junho, vai ser dia de Thom Yorke. O músico e cantor, que integra o grupo Radiohead e cujo último álbum de canções a solo, Tomorrow’s Modern Boxes, foi editado em 2014 (no ano passado, lançou um disco com composições para a banda sonora do filme Suspiria), vai lançar um novo álbum a solo intitulado Anima. No mesmo dia, será revelado uma curta-metragem do realizador Paul Thomas Anderson com o mesmo título do álbum.

Sobre o álbum, sabe-se para já que terá um ambiente “distópico”, como revela o The Guardian, citando informação oficial relativo ao disco. Se a “distopia” — um retrato especialmente sombrio de um país ou de uma sociedade, de traços totalitários e opressivos — é meramente uma ficção ou é uma criação inspirada por aquilo que o músico inglês observa em seu redor, seja no seu Reino Unido, seja em toda a Europa ou mesmo no mundo, só a pista das canções poderá sugerir.

A edição do álbum acontece um mês antes de um concerto de Thom Yorke em Portugal, mais especificamente no Passeio Marítimo de Algés, no âmbito do festival NOS Alive.

Em relação à curta-metragem de Paul Thomas Anderson criada a propósito do álbum, foi apresentada como um “filme musical” e uma “peça visual alucinante”, na qual que Thom Yorke fornecerá a banda sonora (presumivelmente com canções do próximo disco) e será protagonista principal. A produtora e distribuidora de cinema e televisão Netflix revelou já um primeiro teaser (pequeno vídeo de antecipação), no qual se detalha que o filme será exibido “em algumas salas de cinema IMAX selecionadas a 26 de julho” e ficará acessível aos subscritores da Netflix no dia seguinte, 27.

