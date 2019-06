Duos dinâmicos, coleções de festa e uma visita ao museu

Better Together

É um encontro entre as famosas t’shirts com um toque francês e as peças bem femininas e com uma singular produção. As portuguesas Le Mot e Sienna (na foto) vão juntar-se este verão num formato pop up que se vai realizar durante os dias 27, 28 e 29 de junho. O cenário será o The Hall, o espaço do lobby da agência The Hotel, no Chiado. Better Together é o nome que reflete esta união temporária, que pretende dar a conhecer as coleções estivais de cada uma das marcas, que mais do que parceiras neste venda, são amigas prontas para três dias bem passados.

A pop up estará aberta durante os três dias entre as 10h e as 19h, no no 26 da Rua António Maria Cardoso, em Lisboa.

Gentlemen’s Shampoo Bar

Sólidos, práticos, ergonómicos, e podem ser usados diariamente em todo o corpo. Os novos champôs da histórica Castelbel são feitos à base de azeite e óleo de coco e não dão nas vistas apenas pelo conteúdo. A embalagem desta coleção Castelbel Traveller é em papel e livre de plástico, para que o ambiente não vá pelo cano depois de um estupendo banho. Há quatro opções para os cavalheiros quando falamos de fragrâncias: Cedro (verde – com óleo essencial de cedro, melaleuca e laranja), Erva-Príncipe (preto – com óleo essencial de erva-príncipe, gengibre e litsea cubeba), Gengibre (laranja – com óleo essencial de gengibre, laranja e litsea cubeba) e Menta (azul – com óleo essencial de menta).

Disponíveis em lojas físicas e online por 8,80€

Studio.AREIA

Se continua cheia de indecisões mesmo depois de ter passado a pente fino a nossa lista, nada tema. O sol pode não cooperar sempre como seria desejável mas as marcas e linhas de banho não metem férias, razão para que nunca nos faltem alternativas (ou desculpas para comprar só mais um biquíni). A portuguesa Studio. AREIA tem nas referências dos anos 70 o principal moodboard para as novidades frescas de swimwear, com muitas peças a piscar o olho aos festivais de verão. Alguns biquínis são reversíveis, estampados de um lado e com uma só cor do outro e uma parte da coleção é produzida a partir de materiais reciclados, como a licra Econyl. A produção local e em pequena escala e ainda o conceito de slow fashion são uma prioridade da marca.

A Studio.AREIA está disponível online em www.studioareia.com e no atelier da marca, na Avenida Infante Santo, em Lisboa.

La Fête

Abre o leque de imprescindíveis num casamento e não os torna menos essenciais fora de um contexto de festa — sim, não estranhe se os quiser usar todos os dias mesmo que não esteja para trocar ou renovar votos. A joalheira Juliana Bezerra estreia a coleção La Fête, com as argolas a ganharem texturas inesperadas, os pendentes a deixarem-se adornar por pedrarias, os brincos a revelarem-se em versões XXL, e ainda o reverso do exagero, com um minimalismo patente em pequenos círculos e fios discretos. O conjunto de peças é feito por medida para noivas sem receio de reinterpretar cerimónias mas quer chegar a todas as mulheres (e aos homens, com os primeiros botões de punho apresentados).

Perca a cabeça online ou visite o ateliê na Rua da Artilharia 1 51, em Lisboa.

Amsterdam Collection

Uma viagem à Holanda sem sair do lugar, com passagem por uma série de destinos de onde foram trazidos inúmeros tesouros exóticos. A Rituals encontrou inspiração num icónico vaso Delft Blue, em destaque no Rijksmuseum, um dos ponto de referência em Amesterdão, cidade vibrante que no século XVII colhia os frutos das ligações marítimas. Os antigos bens de luxo, as especiarias aromáticas, as flores e ainda os têxteis e porcelanas são agora revistos numa coleção exclusiva que convida ao relaxamento, como é habitual. Das velas aos hidratantes corporais, passando ainda pelo bálsamo para as mãos, os bouquets de flores cruzam-se com um toque de pimenta e ainda com o sândalo.

Especialmente desenvolvido para a Amsterdam Collection, ainda encontra um gift set, ideal para presente.

Net Sustain

Boas notícias saídas de uma da mais populares plataformas que reúne o melhor do retalho de luxo online. A Net-à-Porter passa a apostar no separador Net Sustain, um armazém de 500 produtos e 26 marcas que obedecem a uma série de critérios tendo em vista a meta da sustentabilidade. Dos materiais usados à natureza do processo de fabrico, com destaque para aspetos como o desperdício de água, encontramos peças de Stella McCartney, Mara Hoffman, Veja, Kimberly McDonald, Mother of Pearl, Peony ou a Kayu, com os seus cestos que casam na perfeição com a temporada de verão.

Os preços começam nos 25€ (para uma cuecas da Baserange), e ascendem aos 58,881 € (um fio Kimberly McDonad).

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.

