MRacing “ganha” a X-Raid para Portugal e Espanha

A equipa de competição X-Raid é incontornável no mundo das provas como o Dakar, ou das competições que pontuam para a Taça do Mundo de TT e a Taça FIA de Bajas. Propriedade de Sven Quandt, ex-piloto e ex-director da Mitsubishi Motorsport, este membro da família mais rica da Alemanha, que controla 46,7% da BMW AG (BMW e Mini), sempre revelou uma enorme paixão pelo desporto automóvel. Fundou a X-Raid em 2001 e, desde então, tem construído e comercializado por esse mundo fora alguns dos veículos de competição mais populares e competitivos para provas de todo-o-terreno, do BMW X3 CC ao Mini ALL4.

Para estar mais próximo dos clientes que correm com os seus veículos, a X-Raid estabeleceu uma parceria com o preparador MRacing, de Montemor-o-Novo, com mais de 39 anos de experiência. Fundada pelo pai Manuel Russo, ex-piloto e preparador, a MRacing tem hoje Manuel Russo (filho) aos comandos, técnico reputado. A empresa de Montemor já deu inúmeras provas da sua competência, ultimamente com as pick-up Toyota, com Alejandro Martins ao volante, preparando-se para cuidar dos Mini da X-Raid a competir em Portugal e Espanha.

Sven Quandt vê com bons olhos esta associação com a empresa portuguesa, ele cujos modelos de competição já venceram os campeonatos nacionais de TT entre 2008 e 2010 com Filipe Campos (BMW X3 CC) e em 2014 com Ricardo Porém (Mini ALL4 Racing), além de terem chamado a si, em quatro ocasiões, a vitória no Dakar (Stéphane Peterhansel em 2012 e 2013, Nani Roma em 2014 e Nasser Al-Attiyah em 2015, sempre em Mini ALL4 Racing).

Para a MRacing, esta ligação à equipa alemã é o reconhecimento de um trabalho realizado ao longo de quase quatro décadas, com a empresa alentejana a ter já um Mini ALL4 Racing a disputar os campeonatos português, espanhol e do mundo.

