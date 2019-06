Thalles, futebolista do Vasco, morre em acidente de moto aos 24 anos

Thalles, jogador do clube de futebol brasileiro Vasco da Gama, morreu num acidente de viação envolvendo duas motos aos 24 anos. O acidente ocorreu em São Gonçalo e fez duas vítimas mortais e três feridos, avança o jornal Globo.

A morte do futebolista já foi confirmada pela assessoria do jogador. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, escreve o jornal brasileiro, duas motos colidiram na Avenida Almirante Pena Boto. Durante o acidente, algumas pessoas foram atropeladas. Outro jovem, Yuri Martins, de 27 anos, também não resistiu e morreu no local.

O jogador do Vasco — que estava emprestado ao Ponte Preta até ao final da temporada — chegou a ser transportado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

