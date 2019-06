Belle and Sebastian voltam a Portugal para um concerto em Lisboa

Os Belle & Sebastian vão regressar este ano a Portugal para um concerto na Aula Magna, em Lisboa, no dia 6 de novembro, avança a revista Blitz. A banda escocesa, que esteve no NOS Primavera Sound do Porto em 2015, não pisava palcos da capital desde 2006, altura em que encheu o Coliseu dos Recreios.

O concerto será para a apresentação, ao vivo, do álbum “How to Solve Our Human Problems”, editado o ano passado. Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais, a preços que vão dos 24 euros aos 35 euros.

