BMW i8 Roadster desafia catamarã GC32 para duelo

Aproveitando a presença da Fórmula E no circuito do Mónaco, a BMW decidiu organizar uma corrida diferente. Como a marca alemã patrocina o safety car, fornecendo um i8 Roadster decorado e equipado para abrir as provas deste campeonato para fórmulas eléctricos, pegou no descapotável e entregou-o ao ex-piloto português Bruno Correia, que habitualmente conduz o i8 durante as provas de Fórmula E.

Para enfrentar a dupla i8 Roadster/Bruno Correia, a BMW desafiou um team da casa, que se sente particularmente à vontade no mar monegasco. Ao leme Pierre Casiraghi, velejador que é mais conhecido por ser filho do já falecido Stefano Casiraghi e de Caroline do Mónaco, e hoje presidente do Yacht Club do Mónaco. Na competição, Casiraghi estava aos comandos da sua embarcação Malizia, um catamarã da classe GC32 com foils para conseguir voar sobre as ondas. Veja aqui como é ágil:

A competição, entre os dois belos “veículos” decorreu em terra e no mar, com imagens apaixonantes da costa monegasca, bem como das montanhas que as protegem. No final, quando parecia que Bruno Correia tinha chegado primeiro à maior das marinas de Monte Carlo, o Porto de Hércules, Pierre Casiraghi tinha reservada uma surpresa…

