Encontrados os corpos de sete alpinistas desaparecidos nos Himalaias

Foram encontrados sete corpos de alpinistas que se aventuraram em maio num dos pontos mais elevados das montanhas dos Himalaias. A confirmação foi avançada este domingo pela polícia indiana, depois das equipas de socorro terem encetado já este mês as operações de busca.

Falta encontrar o oitavo elemento deste grupo composto por quatro britânicos, dois norte-americanos, um indiano e uma australiana, inserido numa expedição de 12 elementos, que recebera permissão para explorar Nanda Nevi, a segunda montanha mais alta da Índia.

Entre os cadáveres está o de Ruth McCance, a única mulher a alinhar no grupo de alpinistas. A descoberta, segundo as autoridades indo-tibetanas, foi realizada 500 metros abaixo do ponto onde a equipa terá sido atingida por uma avalanche, a previsível causa deste desfecho.

As condições meteorológicas e técnicas têm condicionado os trabalhos de socorro, esperando-se que amanhã prossigam as buscas pelo oitavo elemento.

Continuar a ler